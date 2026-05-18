Está a levar tempo a estreia do novo "eléctrico" da Jaguar: baptizado como Type 01, o GT de quatro portas dá continuidade ao protótipo Type 00 apresentado no final de 2024, também fazendo referência a alguns dos modelos mais icónicos da construtora.

Jaguar Type 01 a passear no Mónaco… com Félix da Costa ao volante!

E é ela própria a sublinhar que o nome não foi escolhido por acaso, com o '0' a representar a total ausência de emissões poluentes, enquanto o '1' assinala o primeiro duma nova geração de modelos de luxo a electrões, "esquecido" que está o Jaguar I-Pace vencedor do Carro Europeu do Ano em 2019.

Exemplares de pré-produção passearam-se pelo Mónaco no último fim de semana, coincidindo com as duas provas da etapa monegasca da Fórmula E em que a Jaguar compete com António Félix da Costa e Mitch Evans ao volante dos monolugares.

Ora foi o próprio piloto português a conduzir a berlina coupé pelas ruas de Monte Carlo, tendo como "pendura" Nicki Shields, a repórter que dá as notícias da competição no momento.

Mais de 1.000 cv

Já sabido é que o Type 01 terá como base a novíssima plataforma JEA com arquitectura de 800 volts, o que deverá permitir recuperar mais de 300 quilómetros num recarregamento de 15 minutos.

Um trunfo justificado pela bateria com uma capacidade em redor dos 120 kWh, para conseguir uma distância combinada a variar entre os 650 e os 700 quilómetros.

Será ela a dar poder a um sistema motriz que poderá comportar até três propulsores para desenvolverem mais de 740 kW (mais de 1.000 cv) e 1.300 Nm, e acelerar dos zero aos 100 km/hora uma massa de 2,5 toneladas em cerca de quatro segundos.

Distinguido por linhas modernistas e por uma dinâmica de condução instintiva, o novo Type 01 terá a sua estreia antes deste ano terminar.

Texto: P.R.S.

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