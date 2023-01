Jaguar I-Pace tem novo visual e ganha linha R-Dynamic

Carro do Ano em 2019, o Jaguar I-Pace foi refrescado com uma renovação estética que o torna ainda mais apelativo.

As mudanças são pequenas mas notórias, embora sejam mantidas as linhas mestras do design muito conseguido do crossover eléctrico.

E o modelo ganha a linha R-Dynamic nas variantes SE e HSE, a reforçar um visual que já é muito desportivo por si só.

Estética mais contemporânea

A grelha do I-Pace, pintada em Atlas Grey, é agora mais lisa, tendo ao centro um novo símbolo em preto e prateado.

O mesmo tom em cinzento Atlas está presente nas molduras das entradas de ar laterais.

A traseira é ainda marcada por um novo spoiler na porta da bagageira para realçar o carácter dinâmico do crossover.

Para refinar a estética, todos os elementos visíveis passam a ter a mesma cor da carroçaria.

O pacote Black Pack, de série no R-Dynamic SE, inclui acabamento em Gloss Black nas molduras da grelha, janelas e retrovisores laterais, e nos símbolos da marca britânica.



Há também novas pinturas acetinadas Eiger Grey e Carpathian Grey para dar ao I-Pace um visual mais sofisticado e contemporâneo.

É dada ainda a opção de um tejadilho panorâmico contrastante que, pela primeira vez, pode ser especificada com acabamento em preto na traseira.

As jantes com desenho diamantado são de série, com as rodas Style 5069 de 22 polegadas a terem acabamento em Satin Grey para complementar as inserções em fibra de carbono.

A bordo mantém-se o sistema de infoentretenimento Pivi Pro com ligação sem fios ao Apple CarPlay e Android Auto, e com controlo vocal Alexa, Spotify e navegação what3words.



Mecânica inalterada

Na parte mecânica nenhuma alteração foi feita, o que significa que os dois motores eléctricos mantêm 294 kW (400 cv) de potência e 696 Nm de binário.

Os zero aos 100 km/hora são cumpridos em 4,8 segundos para uma velocidade máxima de 200 km/hora controlada por via electrónica.

A bateria de 90 kWh oferece uma autonomia até 470 quilómetros, bastando 15 minutos para somar mais 130 quilómetros num carregador DC de 100 kW.

Apresentado esta quarta-feira no Reino Unido e já disponível para encomenda no nosso país, o renovado Jaguar I-Pace arranca nos 96.457 euros para a versão R-Dynamic SE, custando 104.335 euros na variante R-Dynamic HSE.

