Carro do Ano Mundial e Europeu em 2019, o Jaguar I-Pace mantém argumentos que o colocam a par dos mais recentes rivais "eléctricos" que chegaram ao mercado nos últimos três anos.

Jaguar I-Pace em campanha com entrega imediata

Em contra ciclo face às listas de espera para entrega de carros que as principais marcas vão acumulando, a divisão portuguesa da insígnia britânica avança com um stock alargado de viaturas para entrega imediata.

As vantagens para as empresas, de que beneficia toda a concorrência, é a possibilidade de deduzirem o IVA a 100%, e ficarem isentos do pagamento do ISV e da tributação autónoma.

Lançado em 2018, o crossover é o modelo mais vendido pela Jaguar no nosso país, assim como a nível mundial, com mais de 1200 unidades matriculadas até ao momento.

Nesta campanha válida até ao final do ano, e com entrega imediata, o Jaguar I-Pace EV400 AWD com o equipamento Pack Sport é proposto a partir de 76.875 euros.

Alimentado por dois motores eléctricos 294 kW (400 cv) de potência e 696 Nm de binário máximos, acelera até aos 100 km/hora em 4,8 segundos, com a velocidade máxima a ser tabelada nos 200 km/hora.

A bateria de 90 kWh, recarregável a 100 kWh em corrente contínua, oferece uma autonomia até 470 quilómetros, com os consumos combinados a cifrarem-se em 22 kWh/100 km.

