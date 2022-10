Jaguar F-Type : duas edições especiais antes do derradeiro adeus

É a derradeira renovação do Jaguar F-Type com motores puramente térmicos, antes da marca britânica abraçar em definitivo a electrificação em 2025.

Nada melhor, por isso, do que lançar as versões especiais F-Type 75 e F-Type R 75 para celebrar os 75 anos dos desportivos manufacturados pelo construtor.

Ambas vão estar a par da variante F-Type que dá entrada à gama, equipada com o conhecido bloco turbo de 2.0 litros e quatro cilindros com 300 cv de potência.

Mudanças subtis

Proposto nas variantes coupé e roadster, as mudanças visuais são ténues mas distintas o suficiente para criarem impacto na estrada.

Chamam de imediato a atenção as jantes em liga leve de 20 polegadas e o faróis LED ultrafinos com tecnologia pixel, que passam a ser de série.

Outros detalhes mais afinados compreendem as tampas centrais das jantes e o logótipo da grelha em preto quando antes eram em vermelho.

As cores de contraste no logótipo R e R-Dynamic passaram a ser em preto e cinzento em vez do tradicional vermelho e verde.

O interior mantém-se quase igual em termos de requinte e conforto, com acabamentos premium, como é apanágio dos modelos da marca.

Ao centro do tabliê destaca-se o ecrã interactivo de 12,3 polegadas, enquanto atrás do volante salta à vista o mostrador do conta-rotações em posição central.

Já as edições especiais F-Type 75 e R 75 distinguem-se pelo perfil exclusivo que adorna a consola central em Engine Spin.

As protecções das embaladeiras são em aço inoxidável, enquanto o Black Pack interior dá maior realce ao habitáculo.

De série fazem ainda parte os bancos desportivos Performance, que podem ser optimizados com opções de aquecimento e refrigeração.



Mecânica afinada

O Jaguar F-Type de entrada na gama tem amortecedores monotubo, enquanto os F-Type 75 e R 75 possuem suspensão adaptativa com controlo electrónico.

O chassis das edições especiais foi melhorado com mangas de eixo traseiras leves em alumínio fundido rígido.

Em conjunto com os rolamentos das rodas, proporcionam controlo com precisão integral da superfície de contacto dos pneus

E, no caso específico do F-Type R 75, esta característica foi optimizada com o redesenho das rótulas superiores para maior rigidez da curvatura.

As duas edições especiais contam ainda com diferencial electrónico activo traseiro, com o R 75 de tracção integral a incorporar a tecnologia Intelligent Drive Dynamics.



Veloz, muito veloz

A entrada na gama faz-se com o F-Type, equipado com o motor turbo de 2.0 litros e quatro cilindros, com 300 cv de potência.

Calibrado para acelerar até aos 250 km/hora, os zero aos 100 km/hora são cumpridos em 5,9 segundos.

As jóias da coroa, no entanto, são indubitavelmente as duas edições especiais do desportivo.

Sob o longo capô está o carismático V8 sobrealimentado de 5.0 litros, com 450 cv e 580 Nm no F-Type 75, e com 575 cv e 700 Nm na versão R 75.

Nesta proposta com tracção integral, a velocidade de ponta está limitada aos 300 km/hora, com os zero aos 100 km/hora a fazerem-se em 3,7 segundos.



Já o F-Type 75, que pode integrar tracção traseira ou integral, demora 4,6 segundos a chegar aos 100 km/hora, com a velocidade máxima a cifrar-se nos 285 km/hora.

Com chegada prevista aos concessionários nacionais no início do próximo ano, já abriram as encomendas para o Jaguar F-Type.

Versão Motor / cv Tracção Preço

F-Type Coupé 2.0 litros / 300 cv Traseira a partir de 88.364 euros F-Type Convertible 2.0 litros / 300 cv Traseira a partir de 96.718 euros F-Type 75 Coupé V8 5.0 litros / 450 cv Traseira a partir de 148.941 euros F-Type 75 Convertible V8 5.0 litros / 450 cv Traseira a partir de 156.906 euros F-Type 75 Coupé V8 5.0 litros / 450 cv Integral a partir de 156.782 euros F-Type 75 Convertible V8 5.0 litros / 450 cv Integral a partir de 164.483 euros F-Type R 75 Coupé V8 5.0 litros / 575 cv Integral a partir de 179.278 euros F-Type R 75 Convertible V8 5.0 litros / 575 cv Integral a partir de 186.979 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?