Jaguar F-Pace festeja 90 anos com derradeira série especial

Imponente na estrada mas agora com muito mais estilo define a edição especial dos 90 anos do F-Pace, naquela que será a última versão térmica do SUV no percurso da Jaguar para um futuro 100% eléctrico.

A série 90th Anniversary Edition, que tem a linha R-Dynamic como base, é proposta em todos os acabamentos com excepção do SVR.

A distingui-lo estão logótipos a realçar, de forma subtil, quão especial é este modelo, a que se somam uma variedade de elementos opcionais.

Entre eles contam-se jantes em liga leve com corte diamantado, vidros protectores, tejadilho panorâmico e câmara 3D a 360 graus.

O luxo e bom gosto a bordo é reforçado por costuras contrastantes nos bancos forrados a Ebony e pelos detalhes em alumínio nos revestimentos.

O F-Pace 90th Anniversary Edition é proposto nas variantes micro híbridas e híbridas plug-in nos acabamentos S e SE.

Com uma autonomia eléctrica até 64 quilómetros, a bateria de 19,2 kWh é recarregável em 30 minutos de zero a 80%, a 32 kW em corrente contínua

SVR aposta nos 575 cv

A par do lançamento daquela série especial está igualmente o especialíssimo F-Pace SVR 575 Edition, que a Jaguar define como uma homenagem pungente ao bloco V8 Supercharged de 5.0 litros.



Na essência deste propulsor está o aumento da potência para os 575 cv contra os anteriores 550, mantendo-se o binário nos 700 Nm.

Sendo o F-Pace mais potente de sempre, os zero aos 100 km/hora são cumpridos nuns meros quatro segundos para uma velocidade de ponta superior a 285 km/hora.

A beneficiar este desempenho está a carroçaria exclusiva SVR, com o pára-choques dianteiro optimizado para o desempenho com o pacote Black Exterior.

Esta opção soma ainda a grelha do radiador e as saídas de ar do capô em preto, com o pára-choques traseiro a receber pormenores no mesmo tom.

A reforçar o visual musculado do SUV estão jantes forjadas em liga leve de 22 polegadas com acabamento polido Satin Technical Grey.



O luxo a bordo é realçado pelos bancos desportivos Performance forrados a camurça e pele Windsor enquanto o volante e os acabamentos em alumínio são exclusivos dos modelos SVR.

As encomendas para o Jaguar F-Pace 90th Anniversary Edition já estão abertas, com o preço de entrada nesta série especial a arrancar nos 90.353 euros para a versão P400e híbrida plug-in.

Já o brutal F-Pace SVR 575 Edition assume toda a exclusividade com um preço de partida de 192.637 euros antes das devidas personalizações a gosto.

