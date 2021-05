Jaguar E-Pace ganha versão especial R-Dynamic Black; saiba o preço

A Jaguar renovou o E-Pace com a variante especial R-Dynamic Black, e actualizou as funções de conectividade de toda a gama.

O design característico do R-Dynamic Black baseia-se no E-Pace R-Dynamic S, mas agora reforçado com elementos que realçam o seu aspecto sofisticado.

Em destaque estão os detalhes em Gloss Black nas tampas dos espelhos retrovisores e nos contornos do pára-choques dianteiro, assim como nas grelha inferior e principal, bem como nos extremos.

O contorno das janelas e as grelhas laterais, com o símbolo da Jaguar em relevo, apresentam também um acabamento Gloss Black, em complemento ao anagrama e logótipo traseiro da marca.

O modelo assenta sobre jantes em liga leve de 19 polegadas, pintadas em cinza acetinado, com as pinças de travão em vermelho.

O R-Dynamic Black pode ser configurado com qualquer cor exterior do E-Pace, incluindo a nova Ostuni White, caracterizada pela sua maior profundidade e substância.

O interior é marcado pelo ecrã táctil de 11,4 polegadas no centro do tabliê, com o novo sistema de entretenimento Pivi Pro a permitir ao condutor executar 90% das tarefas habituais com apenas dois toques a partir do ecrã inicial.

Em termos de motorizações, está disponível para o R-Dynamic Black o bloco a gasóleo 2.0 turbo de quatro cilindros e 163 cv.

Dispõe de transmissão automática de nove velocidades e tracção integral, e os preços arrancam nos 72.258 euros.

A Jaguar anunciou outras revisões para o resto da gama, ao incluir de série os sistemas Apple CarPlay sem fio e Android Auto.

O Auto High Beam Assist também será instalado sem nenhum custo extra no E-Pace S, quando antes estava reservado para os níveis de equipamento SE e HSE.

O sistema de áudio Meridian passa a ser de série no SE, e as funções de memória para os bancos e espelhos laterais estão incluídas nos modelos S.

