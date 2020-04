Jaguar e Land Rover cedem mais de 160 veículos para ajudar no combate ao coronavírus

A Jaguar e a Land Rover cederam mais de 160 veículos em todo o mundo para apoiar as organizações de resposta a emergências durante a crise de coronavírus.

Foram entregues um total de 57 veículos, incluindo 27 novos Defender, à Cruz Vermelha Britânica para distribuição de medicamentos e alimentos, em todo o Reino Unido, a pessoas em situações vulneráveis que agora precisam de apoio adicional dadas as regras de distanciamento social. Em Espanha e em Portugal, a Jaguar Land Rover cedeu um total de 20 veículos da sua frota.

As equipas da Jaguar e Land Rover de Espanha, Portugal, França, África do Sul e Austrália emprestaram veículos à respetiva Sociedade nacional da Cruz Vermelha. Outros mercados estão também a oferecer ajuda às suas equipas locais. Este serviço está a ser prestado com as frotas de carros que agora estão disponíveis, dado o adiamento de eventos de lançamento.

Além disto a Jaguar Land Rover também está a trabalhar estreitamente com o Governo do Reino Unido e disponibilizou a sua experiência em investigação e engenharia, bem como engenharia e design industrial, impressão de modelos e protótipos 3D, machine learning, inteligência artificial e data science.

Está a ser doado equipamento de proteção ao Serviço Nacional de Saúde britânico, incluindo óculos de proteção, aos hospitais Royal Bolton Hospital, St James's Hospital, em Leeds, e Birmingham Children's Hospital. Também em Espanha, a Rede Oficial de Concessionários JLR estão à doar às delegações locais da Cruz Vermelha todo o material disponível de proteção que tinham nas suas instalações.

Para Finbar McFall, Customer Experience Director da Jaguar Land Rover: "A saúde e a segurança dos nossos colaboradores, clientes e das suas famílias continuam a ser a nossa prioridade. A Jaguar e a Land Rover farão o possível para apoiar as pessoas carenciadas em todo o mundo. A nossa associação com a Cruz Vermelha existe há 65 anos e trabalharemos, lado a lado, para fazer tudo o que possamos durante esta emergência sanitária mundial. Também vamos apoiar aqueles que estão mais perto, em cada uma das nossas comunidades locais. Todos podemos contribuir para ajudar quem mais precisa durante esta pandemia."

Simon Lewis, Head of Crisis Response da Cruz Vermelha Britânica, afirmou: "Esta emergência sanitária mundial sem precedentes requer que todos nos unamos. Como parte da resposta da Cruz Vermelha Britânica ao coronavírus, estamos a entrar no coração das comunidades de todo o Reino Unido para ajudar a reforçar o apoio às pessoas mais vulneráveis, com a entrega de pacotes de alimentos e medicamentos essenciais a quem não pode sair. Estamos assoberbados pela solidariedade demonstrada em todo o país, não só pelo crescente número de voluntários que se dirigem a nós, como também pela colaboração dos nossos parceiros de longa data. Graças ao generoso apoio da Land Rover, as nossas equipas de Resposta de Emergência vão poder chegar a mais pessoas em comunidades mais isoladas do que às quais poderíamos chegar sozinhos."