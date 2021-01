A Jaguar e a Land Rover estão presentes na região de Leiria com uma nova concessão, pelas mãos da MCoutinho.

As novas instalações vêm alargar para 11 o número de concessionários da rede oficial de ambas as marcas no nosso país.

Com mais de 2.000 metros quadrados, a nova concessão inclui zona de exposição, oficina e centro de colisão.

