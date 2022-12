Jaguar dá mais autonomia ao F-Pace híbrido 'plug-in'

A Jaguar segue a tendência dos principais construtores ao oferecer mais autonomia para um dos seus modelos mais populares.

O F-Pace foi alvo de uma simplificação de gama, com especificações optimizadas, mas é a variante híbrida plug-in P400e a figura de proa dessa renovação.

O SUV equipa agora uma nova bateria de 19,2 kWh para uma condução 100% eléctrica até 65 quilómetros, quando a anterior de 17,1 kWh só oferecia até 53 quilómetros.

Esta melhoria em 20% da sua capacidade permitiu reduzir as emissões de dióxido de carbono para valores desde 37 g/km, com o consumo de gasolina a cifrar-se numa média de 1,6 litros por cada 100 quilómetros.

Ao nível do sistema motriz nada foi mexido, o que significa que os 404 cv e 640 Nm debitados pelo bloco de 2.0 litros e pelo propulsor eléctrico permitem acelerações de 5,3 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Gama simplificada

A gama F-Pace foi também simplificada, sendo agora composta apenas pelos modelos com os níveis R-Dynamic S, R-Dynamic SE e SVR no nosso país.

As primeiras duas propostas incorporam jantes em liga leve de 19 e 20 polegadas, respectivamente, com acabamentos Diamond Turned ou Black, e pneus auto-vedantes opcionais.



Já a opção Black Pack passa a ser de série nos níveis R-Dynamic SE e SVR, podendo ser realçada com o acabamento Gloss Black nas molduras dos retrovisores laterais, das janelas, da grelha e das entradas de ar.

O logótipo R-Dynamic em preto e cinzento na grelha substituiu o anterior em vermelho e verde, enquanto os anagramas centrais das rodas são agora disponibilizados em preto e prateado, em vez de vermelho e prata.

É no habitáculo, no entanto, que se percebem as principais alterações tecnológicas, com a variante R-Dynamic S a integrar de série um novo painel de instrumentos digital TFT.



Todas as variantes da gama possuem de série o sistema de infoentretenimento Pivi Pro, actualizável por via remota e com ligação sem fios a Apple CarPlay e Android Auto, e à navegação what3words.

A linha F-Pace da Jaguar é constituída pelas variantes a gasóleo mild hybrid com blocos de 2.0 litros de 163 e 204 cv.

No campo da gasolina estão o híbrido plug-in P400e de 404 cv combinados, e o 5.0 V8 de 550 cv, com este último a corresponder à versão desportiva SVR.

A entrada na gama faz-se a partir dos 82.867 euros para o F-Pace 2.0D R-Dynamic S de 163 cv, com o F-Pace SVR a arrancar nos 169.801 euros

