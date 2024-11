Revelado que está o primeiro dos três futuros "eléctricos" da Jaguar, mas com a inevitável mascaragem a cobrir o coupé, a insígnia britânica avança com uma imagem visual para o logótipo.

Jaguar antecipa ''eléctrico'' com nova imagem de marca

Reformulado segundo o lema Modernismo Exuberante, esta filosofia criativa sustenta todas as áreas do novo mundo da construtora segundo o espírito Copy Nothing definido pelo fundador Sir William Lyons.

Na sua génese está a adopção de designs arrojados, e pensamentos inesperados e originais, de maneira a criar um carácter próprio de marca que "chamará a atenção através duma criatividade destemida".

É uma reimaginação que recupera a essência da Jaguar, devolvendo-a aos valores que outrora a tornaram tão amada, mas tornando-a relevante para um público contemporâneo.

As palavras são de Gerry McGovern, responsável pela divisão de design da JLR. "Estamos a criar a Jaguar do futuro, restaurando o seu estatuto para enriquecer a comunidade" da marca.

