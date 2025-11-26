Conhecidos que são os Omoda 5 e Omoda 9 com distribuição nacional pelo grupo JAP, é agora a vez de avançar com os dois primeiros SUV da Jaecoo, também ela integrante do universo Chery.

Jaecoo 5 e Jaecoo 7 apontados à aventura eléctrica ou híbrida

Ao contrário da Omoda, que privilegia a sofisticação tecnológica para condutores urbanos, a Jaecoo foca-se antes em pessoas com perfil aventureiro e adeptas dos grandes espaços abertos.

As reservas já estão abertas para o Jaecoo 5 EV, assim como para o Jaecoo 7 SHS, acompanhados dos respectivos preços para os diferentes acabamentos.

Exploração fora do asfalto…

É o caso do Jaecoo 5 EV, concebido para quem gosta de explorar fora do asfalto em modo 100% eléctrico mas sem abdicar do conforto e da tecnologia.

Com 4,38 metros de comprimento, este SUV compacto assume linhas tensas que lhe conferem uma certa elegância, mas sem ignorar o visual robusto que a área frontal maciça lhe dá, com a traseira a seguir a mesma premissa.

O interior espaçoso, como lhe permitem os 2,63 metros entre os dois eixos, apresenta o já tradicional minimalismo chinês, sem comandos físicos para além dos que estão no volante, exceptuando-se o botão dos modos de condução.

A qualidade dos materiais e dos acabamentos são bem visíveis graças à imensa luz que inunda o habitáculo através do tejadilho panorâmico, com o conforto a ser reforçado pelos bancos dianteiros aquecidos e ventilados.

Equipado com climatização automática bizona, atrás do volante aquecido sobressai o painel de instrumentos com 8,9 polegadas, alinhado com o ecrã de 13,2 para o infoentretenimento, estando nele incluído o modo Karaoke In-Car.

O SUV assume um motor eléctrico com 155 kW (211 cv) e 288 Nm passados às rodas dianteiras, acelerando em 7,7 segundos dos zero aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 175 km/hora.

A bateria LFP de 60,9 kW promete até 402 quilómetros de autonomia, sendo recarregável de 30 a 80% da capacidade em 28 minutos num posto rápido a 130 kW DC.

As reservas para o Jaecoo 5 EV estão já abertas, com o acabamento Pure a começar nos 33.900 euros, e o topo de gama Exclusive a arrancar nos 36.490 euros.

… mas sempre em conforto

O Jaecoo 7 SHS diferencia-se do "irmão" mais pequeno pela motorização híbrida plug-in mas nem por isso o SUV de médio porte deixa de exibir a sua postura apontada à aventura, logo evidente na enorme grelha frontal.

Jaecoo 5 e Jaecoo 7 apontados à aventura eléctrica ou híbrida

Esticado aos 4,50 metros de comprimento, aposta num estilo "bruto" definido por linhas retilíneas mas sem encontrar eco numa traseira demasiado convencional.

O interior mantém o ambiente elegante e luxuoso do Jaecoo 5 EV, onde sobressai um ecrã vertical de 14,8 polegadas para o infoentretenimento alinhado com a instrumentação digital e o visor head-up alargado no pára-brisas.

Os 347 cv de potência passados às rodas dianteiras são combinados por um bloco T-GDi de 1.5 litros com 143 cv e 215 Nm, e um propulsor eléctrico de 204 cv e 310 Nm, para acelerar em 8,5 segundos dos zero aos 100 km/hora.

A bateria LFP de 18,3 kWh assume uma autonomia até 90 quilómetro eléctricos, sendo recarregável de 30 a 80% da capacidade em 20 minutos num posto rápido a 40 kW DC.

A entrada na gama com o acabamento Select começa nos 38.900 euros, com o mais acabado Exclusive a elevar-se aos 41.490 euros.

