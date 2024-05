Jacaré ''atira'' carro para dentro de lago

O que acontece quando um jacaré se atravessa no meio da estrada? Para quem circulava numa via do sudoeste do Louisiana aconteceu um acidente que atirou um dos carros envolvidos para dentro dum lago.

Aparentemente, o condutor de um Honda Fit/Jazz abrandou para mirar o réptil, para logo ser abalroado por trás por outro veículo.

Ninguém ficou seriamente ferido, com o socorro a ser quase imediato para tirar a viatura da água e, ao mesmo tempo, recolher o animal… que até já estava morto antes do sinistro!

"Pessoas com medo de uma criatura tão pequenina", comentou no Facebook o condutor do reboque que acorreu ao local, apesar do jacaré medir bem mais de 2,5 metros de comprimento.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?