Já voaram: 50 exemplares do My Ami Buggy vendidos em 18 minutos

Os 50 exemplares da edição especial do "eléctrico" My Ami Buggy, colocados à venda na terça-feira pela Citroën, "voaram" em menos de 18 minutos.

Baptizado como Ultra Special Limited Edition, o cliente mais rápido completou todo o processo em apenas 2m53s no portal criado para o efeito pela marca francesa.

O entusiasmo que rodeou esta versão exclusiva, apresentada como protótipo em Dezembro de 2021, levou 1.800 pessoas a manifestarem o desejo de o comprar, o que releva o impacto deste quadriciclo radical.

Comercializado em nove países, o Ami já conquistou mais de 21 mil clientes em toda a Europa, desde que foi lançado no mercado em Abril de 2020, e é, desde o início do ano, o quadriciclo mais vendido no nosso país.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?