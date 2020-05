Já tudo foi rebocado por um carro. Desde um Airbus de 285 toneladas a um vaivém espacial!

Nos últimos dias cumpriu-se o terceiro aniversário do dia em que um Porsche Cayenne rebocou um Airbus A380 de 285 toneladas em pleno aeroporto Charles de Gaulle, na periferia de Paris. O recorde do mundo foi alcançado com um Cayenne S diesel equipado um motor de 4.1 litros V8 com 380 cv e 854 Nm de binário máximo, que conseguiu levar "às costas" o A380 durante 42 metros.

Mas ao longo dos anos são vários os exercícios deste género que acabaram com automóveis normais – que todos podem comprar – a rebocar pesos bastante superiores a 100 toneladas, quer seja na forma de avião, comboio ou até um… vaivém espacial!

Percorra a galeria acima para ver sete veículos que rebocaram coisas incríveis e pesos muitas vezes superiores às capacidades de reboque anunciadas pelas marcas. Ora veja!