Já sabemos quanto custam os híbridos plug-in da Peugeot

A Peugeot já deu início às encomendas da gama de modelos híbridos plug-in constituída pelos modelos 3008 Hybrid4 e Hybrid e pelos 508 e 508 W Hybrid.

Como forma de apoiar os clientes "na transição paras o universo híbrido plug-in", a marca do leão vai oferecer uma Wall-Box monofásica de 7,4 kW (e a respectiva instalação) aos clientes particulares que comprarem um destes híbridos, à imagem do que também já tinha anunciado para o novo Peugeot e-208.

Apresentada na última edição do Salão de Paris, esta "armada" híbrida da marca francesa é liderada pelo 3008 Hybrid4, o Peugeot de estrada mais potente de sempre. Conta com tracção integral, tal como o nome sugere, fruto de dois motores eléctricos de 80 kW que funcionam em conjunto com um motor a gasolina de 200 cv. Contas feitas, temos uma potência combinada de 300 cv e um binário de 520 Nm. Quanto à autonomia eléctrica, está fixada nos 59 quilómetros.

Quanto ao 3008 Hybrid, apresenta-se apenas com tracção dianteira e com 225 cv de potência combinada. O grupo propulsor híbrido é formado por um motor eléctrico de 80 kW, o equivalente a 109 cv, e por um bloco a gasolina de 180 cv. Tal como acontece com a variante mais potente 3008 Hybrid4, também esta proposta oferece 59 km de autonomia eléctrica e uma bagageira com 395 litros de capacidade.

Os novos 508 também se electrificaram e chegam ao mercado nacional com um motor PureTech de 180 cv e com um propulsor eléctrico de 80 kW (109 cv), para uma potência combinada de 225 cv. Quanto a autonomias em modo totalmente eléctrico, a berlinda garante 54 km, ao passo que a versão mais familiar SW fica apenas pelos 52 km. A bagageira da berlina está fixada nos 487 litros e da carrinha nos 530 litros.

Estes três híbridos estão disponíveis com três modos de condução distintos: Electric, Hybrid e Sport. A estes ainda se somam as funções "Brake", que abranda o carro sem que o condutor tenha que carregar no travão, e "e-SAVE", que preserva a autonomia eléctrica para que seja usada mais tarde. Ainda assim, importa dizer que o 3008 Hybrid4 é o único a contar com o modo 4WD, que garante tracção às quatro rodas.

Quando chegam e quanto vão custar?

Os novos híbridos plug-in da Peugeot já estão disponíveis sob encomenda no mercado nacional, mas só devem chegar ao nosso país no início de 2020. Saiba quanto vão custar: