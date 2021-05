Estão abertas as pré-encomendas para o novo crossover Bayon através do portal da Hyundai Portugal.





Já pode reservar o novo Hyundai Bayon: saiba os preços







O modelo, que completa a gama SUV da marca sul-coreana, é proposto a partir de 18.700 euros com financiamento.

Marcado pela identidade de design Sensuous Sportiness, o Hyundai Bayon baseia-se na plataforma do i20, mas visualmente está mais próximo do renovado Hyundai Kauai.

O SUV mais pequeno da marca sul-coreana mede 4.180 mm de comprimento por 1.775 mm de largura e 1.490 mm de altura, com a distância entre eixos a situar-se em 2580 mm. A bagageira chega aos 411 de capacidade.

Em destaque está o painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas e o ecrã táctil central de oito polegadas, com ligação sem fios a Android Auto e Apple CarPlay.

Conta ainda com um carregador por indução para telemóvel, três entradas USB e sistema de som da Bose.

Uma variedade de equipamentos avançados de segurança SmartSense, fazem com que o crossover cumpra com os mais altos padrões de segurança.





Entre os sistemas de apoio ao condutor estão o assistente anti-colisão frontal com travagem autónoma de emergência e detecção de peões e ciclistas.

No que aos equipamentos de condução semi-autónomos diz respeito estão a assistência de manutenção na faixa de rodagem e cruise control adaptativo baseado no sistema de navegação.

O equipamento tecnológico é completado pelo sistema de estacionamento à retaguarda com assistência anti-colisão e alerta de tráfego, radar de ângulo morto, alerta de arranque do veículo da frente, e informação da velocidade máxima.

Já as motorizações são as mesmas que equipam o Hyundai i20: um bloco 1.2 MPi com 84 cv e caixa manual de cinco velocidades, e um motor 1.0 T-GDi com potências de 100 cv ou 120 cv.





Este último propulsor está disponível com um sistema mild hybrid de 48 volt, que é opcional na variante de 100 cv e de série na versão de 120 cv.

O bloco 1.0 T-GDi está ainda combinado com uma caixa automática de dupla embraiagem de sete velocidades ou manual IMT de seis relações.

O preço de lançamento de 18.700 euros, com financiamento, compreende a oferta da pintura do tejadilho, e uma garantia de sete anos sem limite de quilómetros, com o mesmo período a cobrir a assistência em viagem e check-ups anuais gratuitos.

