Já pode reservar o novo Volkswagen T-Roc ''feito'' na Autoeuropa

São elevadas as expectativas da Volkswagen em redor do novo T-Roc que será construído na Autoeuropa: as pré-vendas abriram esta quarta-feira com um preço de partida de 33.592 euros.
A compor a gama estão quatro acabamentos – Trend, Life, Style e R-Line – apoiados em motorizações micro híbridas a gasolina com arquitectura eléctrica de 48 volts.
Assumido é um exterior totalmente redesenhado, sem fugir em demasia ao visual do antecessor, tendo como destaque as assinaturas luminosas personalizáveis conferidas pelos novos faróis LED de série.
Opcionalmente, as linhas Style e R-Line podem comportar a tecnologia IQ.Light LED Matrix, com os grupos ópticos dianteiros unidos por uma faixa luminosa, interrompida meio pelo logótipo iluminado da marca.
Atrás é a nova barra LED contínua, com o emblema iluminado a vermelho ao centro, a reforçar a identidade visual do SUV compacto.
Pode contar-se ainda com sistemas evoluídos de assistência à condução, exemplificados nos Travel Assist, Area View, Park Assist Plus e Park Assist Pro com tecnologia de estacionamento remoto, sem esquecer o visor head-up.
O novo T-Roc é proposto com o bloco micro híbrido eTSI de 1.5 litros, nas variantes de 116 cv / 220 Nm e de 150 cv / 250 Nm, mas sempre à caixa automática DSG de dupla embraiagem com sete relações.
Em 2026, a gama será ampliada com a estreia de motorizações 100% híbridas de 136 cv e 170 cv, seguindo-se no ano seguinte o desportivo T-Roc R, com o motor 2.0 eTSI a debitar 333 cv.
A gama é composta por quatro acabamentos, com o Trend a comportar jantes em liga leve de 16 polegadas, sistema de infoentretenimento de 10,4 polegadas e ar condicionado automático, entre outros itens.
O Life equipa jantes em liga leve de 17 polegadas com o ecrã de infoentretenimento a subir para 12,9 polegadas’, vidros traseiros escurecidos, cruise control adaptativo, câmara traseira e iluminação ambiente.
Já o Style inclui ar condicionado automático de três zonas, faróis LED com logótipos iluminados, Digital Cockpit Pro, volante e bancos dianteiros aquecidos, com estes a terem função de massagem.
O topo de gama R-Line é proposto com jantes em liga leve de 18 polegadas pintadas a preto, com o forro do tejadilho na mesma cor, e bancos desportivos.
Para a personalização cromática, são dadas à escolha as Pure White sólida e Wolf Grey metalizada, somando-se as novas Canary Yellow sólida e as "metálicas" Flamed Red, Celestial Blue e Grenadilla Black, com o tejadilho Black Solid em opção.
|Versão
|Preço
|Trend 116 cv
|Desde 33.592 euros
|Life 116 cv
|Desde 36,542 euros
|Life 150 cv
|Desde 39.298 euros
|Style 116 cv
|Desde 40.586 euros
|Style 150 cv
|Desde 43.338 euros
|R-Line 150 cv
|Desde 44.265 euros
