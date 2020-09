Já ouvimos o motor do Koenigsegg Jesko de 1600 cv e é… absurdo!

O Koenigsegg Jesko só começa a ser produzido no final deste ano, mas a marca sueca já nos mostrou o seu mais recente hiperdesportivo em testes e até já nos deixou ouvir o barulho do motor V8 biturbo de 5.0 litros que o equipa.

Apesar de muito curto, um vídeo revelado pela Koenigsegg mostra-nos o Jesko a acelerar em pista e permite-nos ouvir o fantástico "ronco" deste hiperdesportivo sueco.

Recorde-se que o Jesko, apresentado no Salão Automóvel de Genebra de 2019, tem dois níveis de potência de acordo com o combustível que consome: com gasolina normal produz 1280 cv, já com E85 (uma mistura de etanol e gasolina) debita uns incríveis 1600 cv.

Com um preço base de 2,5 milhões de euros, o Koenigsegg Jesko terá uma produção limitada a 125 unidades, que já estão todas vendidas.