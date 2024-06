Já há data para a estreia do Bentley mais potente de sempre

Já está confirmado o dia em que será revelado o novíssimo Continental GT Speed, com a Bentley a sublinhar que será o desportivo mais potente de sempre saído da linha de montagem de Crewe.

A quarta geração será a primeira a usar o novo sistema Ultra Performance Hybrid apoiado num V8 biturbo e num propulsor eléctrico, para 782 cv e 1.000 Nm combinados e uma velocidade máxima de 335 km/hora.

Original é o facto do coupé ter estabelecido o oficioso "recorde mundial de velocidade subaquática" no Túnel Ryfylke, na Noruega, considerado a via rodoviária submarina mais longa e profunda do planeta.

Concebido para ser o Bentley de estrada mais potente de sempre nos 105 anos da insígnia britânica, o novo Continental GT Speed é visto como um marco essencial na estratégia eléctrica Beyond 100.

Definido pelo seu dinamismo, será também o primeiro "super carro para o dia a dia" da construtora ao integrar a mais recente geração de tecnologia de chassis.

Tracção integral activa com vectorização de binário, quatro rodas direccionais, diferencial autoblocante electrónico, amortecedores de dupla válvula e controlo eléctrico activo do rolamento da carroçaria são algumas das evoluções anunciadas.

A 25 de Junho serão revelados todos os pormenores da quarta geração do Bentley Continental GT Speed com motorização híbrida plug-in.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?