A maior grua do planeta chama-se SGC-250, tem 250 metros de altura e consegue levantar até 5 mil toneladas. É uma verdadeira obra da engenharia moderna e uma das máquinas mais impressionantes que já vimos.





Já conhece a "Big Carl", a maior grua do mundo?

Baptizada com a alcunha "Big Carl" - muito melhor do que SGC-250, não acha? - esta grua dois construída pela Sarens, uma empresa belga que se dedica ao aluguer de gruas por todo o mundo, e está em Somerset, no Reino Unido, onde se prepara para a construção da Hinkley Point C, a primeira central nuclear do Reino Unido nos últimos 30 anos.

A mover este monstro - que gira 360 graus - estão 12 motores agrupados em 6 unidades de potência. Mas o desfile de números não se esgota aqui, já que o contrapeso desta grua "Big Carl" são 52 contentores de 100 toneladas cada um. Impressionante!

Os trabalhos de mover a "Big Carl" da Bélgica para o Reino Unido começaram em Setembro, sendo que foram necessários 250 camiões de transportes e cerca de um mês de trabalho para transportar todos os componentes.

