ISN recebe 30 Volkswagen Amarok para patrulhar praias

O Instituto de Socorro a Náufragos (ISN) conta, a partir desta semana, com 30 novas Volkswagen Amarok para patrulhar as praias da costa portuguesa.

A cerimónia de entrega oficial das viaturas para a época balnear de 2022 decorreu na Casa da Balança – Instalações da Marinha.

A presidir a cerimónia esteve Helena Carreiras, ministra da Defesa Nacional, com a presença de Viktoria Kaufmann, administradora da SIVA|PHS, e de Ricardo Vieira, director-geral da Volkswagen Veículos Comerciais.

As 30 Amarok agora entregues fazem parte do projecto Sea Watch, uma parceria já com largos anos entre a SIVA|PHS e o ISN.

As pickups foram devidamente equipadas e adaptadas para as operações de vigilância e salvamento levadas a cabo pelo ISN.

Incluem suportes para equipamentos de emergência, pranchas de salvamento e macas e luzes de emergência.

Presente em cada viatura está igualmente um desfibrilhador automático externo que completa os equipamentos de suporte básico de vida.

Todas as alterações, bem como a manutenção das viaturas, ficam a cargo da Volkswagen Veículos Comerciais em Portugal e respectivos concessionários.

A BP Portugal mantém-se associada ao projecto Sea Watch com a entrega do combustível e da compensação das emissões de carbono dos veículos.

As emissões de carbono calculadas do combustível consumido durante a época balnear serão compensadas através do BP Target Neutral, o programa internacional de gestão de carbono da marca.

Esta iniciativa está alinhada com a nova ambição da petrolífera para atingir a neutralidade carbónica até 2050.

