Irónico: 2 CV com declaração de deslocação no porta-bagagens

Se no nosso país a larga maioria da população esta no fim da segunda semana de recolher obrigatório devido à pandemia da Covid-19, em França essa medida acontece já há um mês.

Felizmente, há quem leve as medidas restritivas à circulação de maneira irónica, e se proponha fazer rir as pessoas nestes momentos sombrios.

Um bom exemplo é o dono deste Citroën 2 CV que já viu dias bem melhores, que circula na região de Sédan, nas Ardenas, junto à fronteira belga.

O condutor decidiu plasmar na traseira do carro – e escrita à mão! – a declaração obrigatória de deslocação excepcional em tempo de confinamento.

E, depois das várias alíneas a justificar a circulação, no fim do certificado assina ainda com os lemas 'Jesus é o Meu Airbag' e 'Principado do Sédan Independente'!

Em termos legais, duvida-se que as autoridades policiais aceitem esta declaração mas quase de certeza que vão escangalhar-se a rir com a inusitada ideia.

