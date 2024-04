Irmscher recupera espírito OPC com Opel Astra IRC

Para quem vê linhas demasiado "meigas" no novo Opel Astra, a Irmscher já se encarregou de dar-lhe um tratamento mais agressivo… pelo menos, por fora!

Uma mudança que nada espanta nesta empresa instalada em Remshalden, especializada na preparação de modelos especiais há mais de 55 anos.

É certo que se trata ainda de um estudo de estilo virtual mas este Irmscher Astra IRC tem todos os ingredientes para recuperar a mística OPC.

Recorde-se que, com o fim da Opel Performance Center em 2022, os modelos de alto desempenho da marca do relâmpago passaram a ser definidos como GSe.

Inspirado no WRC

Com esta proposta, a Irmscher quer devolver o tom desportivo aos entusiastas da insígnia alemã com kits de carroçaria próprios, bem como afinações específicas no chassis e no motor.

Os modelos do Mundial de Ralis inspiraram este Irmscher Astra IRC, logo visível na secção frontal.

O novo pára-choques, concebido para comportar as enormes entradas de ar, é realçado por um divisor decorado com uma linha vermelha a rodear o carro todo.

A grelha do radiador, com a típica "face" do Opel Vizor, é também uma imagem de marca da preparadora germânica há anos.

As laterais inferiores são realçadas por elementos aerodinâmicos que terminam numa secção traseira bem musculada.

Difícil é ficar indiferente à enorme asa superior, a sublinhar de forma efectiva um visual nada discreto.

As jantes de 20 polegadas, pintadas em preto com o rebordo a vermelho, reforçam o tom feroz do desportivo.

Não há muitos dados sobre as alterações mecânicas introduzidas: a Irmscher quer elevar a potência até aos 260 cv e não descarta a hipótese de produzir uma série limitada do Astra IRC.

