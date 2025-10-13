Irmscher ''recria'' Leapmotor i C10 de 585 cv em parceria de longo prazo

A Leapmotor promete fortes emoções eléctricas com a reconversão do B05 numa variante Ultra, com um estilo desportivo tão arrojado como permitem os vários apêndices aerodinâmicos que equipa.

Pois a Irmscher preferiu tomar para si o actual C10 e, numa parceria estratégica de longo prazo com a construtora chinesa, transformou o SUV numa besta eléctrica focado no alto desempenho.

As primeiras imagens virtuais avançadas pela preparadora germânica mostram o Leapmotor i C10 pintado num preto fosco ameaçador, "rasgado" nas laterais e no divisor do pára-choques por uma faixa vermelha.

Soma-se atrás uma traseira mais robusta com a ligeira reconfiguração do pára-choques, uma asa generosa a prolongar a linha do tejadilho e jantes específicas a ocuparem todo o espaço das cavas devido ao rebaixamento da suspensão.

A Irmscher "explica" que esta edição especial estabelecerá novos padrões tecnológicos para a Leapmotor com a estreia da arquitectura eléctrica de 800 volts na Europa.

A bateria LFP de 81,9 kWh alimenta os dois propulsores que irão debitar 585 cv às quatro rodas para "corridas" de quatro segundos dos zero aos 100 km/hora.

Especialmente concebido para esta proposta, o acumulador admite carregamentos de 30 a 80% em 22 minutos, embora sem ser indicada a potência.

Entre outros detalhes, fica por saber a capacidade e a autonomia dada pela bateria, que deverá admitir recarregamentos rápidos; a de 69,9 kWh que suporta o SUV convencional oferece até 420 quilómetros, sendo recarregável a 83 kW DC.

Limitado a 250 exemplares, o Leapmotor i C10 preparado pela Irmscher deverá chegar antes do final deste ano aos concessionários do Velho Continente.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?