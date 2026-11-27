As obras de requalificação do Itinerário Principal 3 (IP3) obrigam de novo a o corte de circulação rodoviária entre Santa Comba Dão e Tondela na noite de terça para quarta-feira.

Em comunicado, a Infraestruturas de Portugal explicou que o corte deve-se a trabalhos de alargamento e construção de obras de arte entre os nós de Vila Pouca (Treixedo) e Tondela Sul.

"Para a execução dos trabalhos, será necessário proceder ao corte temporário da circulação no IP3, na noite de 1 para 2 de Dezembro, entre as 21h00 e as 05h00, acrescentou a empresa.

Durante este período, a circulação nos dois sentidos será desviada para a Estrada Nacional 2, estando os percursos alternativos devidamente sinalizados no local.

A intervenção integra a empreitada de duplicação e requalificação do IP3 entre Santa Comba Dão e Viseu numa extensão de 27,5 quilómetros, segundo a nota divulgada pela agência Lusa.

O objetivo é melhorar os níveis de qualidade, conforto e segurança rodoviária, e reduzir os tempos de percurso da ligação entre Santa Comba Dão e Viseu.

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