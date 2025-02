Ioniq 5 N é agora um Vandervell no regresso da Vanwall à estrada

O Hyundai Ioniq 5 N é um dos "super eléctricos" que lhe caiu no goto mas vê nele um desportivo demasiado exuberante ao olhar para quem prefere um visual mais discreto?

Pois há uma insígnia britânico-germânica que não encontrou melhor maneira de assinalar o seu regresso do que "recuperar" o SUV mas com um visual mais premium sem perder um pingo de desportividade.

"É o renascimento duma lenda", sublinha a Vanwall, ela que marcou os primórdios da Fórmula 1 ao vencer o título mundial de construtores em 1958 sob os auspícios de Tony Vandervell e dos pilotos Stirling Moss e Tony Brooks.

Agora nas mãos de Colin Kolles, que dirigiu várias equipas da categoria rainha do desporto automóvel, a construtora está de volta à estrada fruto da parceria que firmou com a Hyundai.

O primeiro exemplo, baptizado como Vanwall Vandervell numa singela homenagem ao fundador da marca, toma como base a plataforma E-GMP com arquitectura de 800 volts em que é construído o Ioniq 5.

Não será por isso uma surpresa que as três variantes assumam o mesmo visual do SUV mas com suficientes elementos a distingui-lo.

O agora "transformado" hatchback monta toda uma carroçaria em fibra de carbono para garantir um peso optimizado e uma aerodinâmica eficiente para o melhor desempenho na estrada.

Suportado por um chassis desportivo, e sempre com tracção às quatro rodas dadas pelos dois motores, distribui-se pelas versões H-GT 325 e N-GT 650, com a respectiva potência assinalada pela numeração.

Nada de muito diferente em relação ao modelo original sul-coreano, a que se junta uma bateria de 84 kWh brutos recarregável até 260 kW DC para autonomias a superiorizarem-se a 500 quilómetros.

O topo de gama é assumido pelo Vandervell N-GT Thin Wall Special que, embora com os mesmos 478 kW (650 cv) e 770 Nm do Ioniq 5 N, surge na balança com um peso abaixo dos 2.000 quilos.

As três variantes equipam jantes em liga leve de 22 polegadas enquanto a bordo os materiais assentam no veludo e na pele Connolly, sendo dado ainda espaço para as devidas personalizações a pedido.

