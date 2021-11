Ioniq 5 é Carro do Ano na Alemanha

O Ioniq 5 da Hyundai foi votado o Carro do Ano na Alemanha por um júri de 20 jornalistas, depois de já ter sido vencedor na categoria New Energy.

"O Hyundai IONIQ 5 não é apenas um veículo eléctrico de destaque; para nós, é o modelo do ano", afirmou Jens Meiners, fundador e jurado do German Car of the Year.

"A combinação única de design, eficiência e prazer de condução ajudou ao veículo obter pontuações acima da média em todos os critérios de avaliação, sem mostrar qualquer ponto fraco".

Os candidatos à vitória para o troféu germânico estão distribuídos pelas categorias Compact, Premium, Luxury e Performance, além da New Energy.

"Aos nossos olhos, o conceito de operação e a tecnologia da bateria do Ioniq 5 são revolucionários" acrescentou Jens Meiners. "E, mesmo sendo o Carro do Ano na Alemanha, tem definitivamente uma aprovação global".

Construído sobre a plataforma modular global eléctrica (E-GMP) do grupo Hyundai, o SUV é proposto com uma bateria de 72,6 kWh e um motor de 160 kW (218 cv)e 350 Nm.

Com uma velocidade máxima de 185 km/hora, apresenta uma autonomia até 686 quilómetros em condução urbana e até 481 em estrada aberta segundo o ciclo WLTP.

Graças à sua tecnologia de carregamento de 800 volt, a bateria carrega dos dez aos 80% em 18 minutos em postos de carregamento rápido.

A funcionalidade Vehicle-to-Load (V2L) permite-lhe ainda carregar outros dispositivos electrónicos, como computadores ou motas eléctricas.

A conquista deste prémio "prova que fomos bem sucedidos ao criar um veículo que se destaca entre os maiores concorrentes no mercado automóvel europeu", sublinhou Michael Cole, presidente Hyundai Motor Europe.

"Além disso, esta vitória mostra que os veículos eléctricos estão a tornar-se cada vez mais relevantes, e o Ioniq 5 é o modelo que lidera a nossa estratégia de electrificação".

O Ioniq 5 é proposto no nosso país com um preço de 50.990 euros para a entrada na gama.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?