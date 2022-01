Interior revelado: multimédia em destaque no novo Renault Austral

Reveladas que estão as linhas gerais do novo Austral, ainda que sob forte camuflagem, a Renault mostra agora como será a vida a bordo no SUV que vai substituir o Kadjar.

Como esperado, o interior aproxima-se muito do novo Mégane E-Tech Electric da marca do losango. O tabliê suporta um ecrã duplo de 24,3 polegadas, a albergar o painel de instrumentos e o ecrã multimédia com o sistema OpenR Link.

Ergonómico, intuitivo e conectado, através do visor táctil é possível aceder a praticamente todos os recursos do carro.

Equipado com as mais recentes soluções "inteligentes" da Renault, o interface inclui Android Auto e Apple CarPlay, além de recursos de pesquisa da Google, como o Google Maps.

Mais alta, a consola central funciona como um separador entre o condutor e passageiro da frente.



Além do apoio para os braços, possui dois generosos espaços para guardar pequenos objectos, e dispõe de um suporte para carregar o telemóvel por indução.

A Renault sublinha que chegam aos 30 litros de capacidade os espaços de arrumação dentro do habitáculo.

Atrás, o banco é deslizante para ganhar modularidade, podendo ser também rebatido através de um simples toque no botão instalado na porta da bagageira.

Face à ausência do túnel de transmissão, é libertado mais espaço para as pernas dos ocupantes traseiros.

E, para maior conforto, a equipa de design de interiores da marca trabalhou ao máximo os bancos. O seu desenho "afunilado" na parte superior teve como objectivo facilitar a comunicação entre todos os passageiros.

O Renault Austral a apresentar esta Primavera irá contar com motorizações mild hybrid, e o gasóleo não fará parte da sua oferta.

