Interceptor GTX com 650 cv atmosféricos será base para novo desportivo da Jensen

São os primeiros detalhes do Interceptor GTX que a Jensen International está a reservar para as pistas como laboratório para o futuro super desportivo de estrada que irá desenvolver.

Concebido como um protótipo de pré-produção levado ao extremo, o projecto permitirá à construtora britânica explorar novos territórios com aquele que será o primeiro modelo a desenvolvido a partir do zero.

Um chassis em alumínio suporta uma carroçaria no mesmo metal montada à mão segundo um desenho contemporâneo; as referências a modelos históricos da marca, como o Jensen Interceptor dos anos 60, são apenas fonte de inspiração estilística.

Sob o capô irá "esconder-se" um V8 super comprimido com mais de 650 cv para proporcionar uma experiência de condução o mais analógica possível, mas sem a Jensen avançar com a respectiva potência ou com as especificações finais de desempenho.

A data de apresentação do Interceptor GTX não está ainda definida mas deverá acontecer ainda neste 2026 para celebrar os 60 anos do lançamento do Interceptor GT original.

Texto: P.R.S.

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