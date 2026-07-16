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Interceptor GTX com 650 cv atmosféricos será base para novo desportivo da Jensen

13:10 - 16-07-2026
 
 
Interceptor GTX com 650 cv atmosféricos será base para novo desportivo da JensenInterceptor GTX com 650 cv atmosféricos será base para novo desportivo da JensenInterceptor GTX com 650 cv atmosféricos será base para novo desportivo da Jensen
Interceptor GTX com 650 cv atmosféricos será base para novo desportivo da JensenInterceptor GTX com 650 cv atmosféricos será base para novo desportivo da JensenInterceptor GTX com 650 cv atmosféricos será base para novo desportivo da Jensen

São os primeiros detalhes do Interceptor GTX que a Jensen International está a reservar para as pistas como laboratório para o futuro super desportivo de estrada que irá desenvolver.

Concebido como um protótipo de pré-produção levado ao extremo, o projecto permitirá à construtora britânica explorar novos territórios com aquele que será o primeiro modelo a desenvolvido a partir do zero.

Um chassis em alumínio suporta uma carroçaria no mesmo metal montada à mão segundo um desenho contemporâneo; as referências a modelos históricos da marca, como o Jensen Interceptor dos anos 60, são apenas fonte de inspiração estilística.

Sob o capô irá "esconder-se" um V8 super comprimido com mais de 650 cv para proporcionar uma experiência de condução o mais analógica possível, mas sem a Jensen avançar com a respectiva potência ou com as especificações finais de desempenho.

A data de apresentação do Interceptor GTX não está ainda definida mas deverá acontecer ainda neste 2026 para celebrar os 60 anos do lançamento do Interceptor GT original.

Texto: P.R.S.

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