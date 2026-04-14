Inteligência artificial será protagonista nos futuros modelos da Nissan

A Nissan anunciou esta terça-feira que vai aplicar tecnologias de inteligência artificial (AI) nos seus automóveis a partir do próximo ano, numa visão a longo prazo mais centrada na condução autónoma e na electrificação de veículos.
Em causa está o plano estratégico Vision of Mobility Intelligence for Everyday Life, naquele que será uma nova etapa para a insígnia nipónica ao concentrar-se em três grandes famílias de veículos que deverão representar 80% do volume de vendas.
"Enquanto prosseguimos o nosso caminho rumo à recuperação, é fundamental que aproveitemos as oportunidades dadas pela IA, pela electrificação e pela inovação integrada dos nossos produtos mais recentes", disse o presidente da construtora, Ivan Espinosa, citado pela agência noticiosa Efe.
Recorde-se que a construtora está a fazer uma reestruturação para superar as suas recentes dificuldades económicas, incluindo reduzir de 56 para 45 a sua actual carteira de modelos, e diminuir a sua força de trabalho em 20 mil funcionários.
Já os seus futuros automóveis vão combinar tecnologias AI Drive e AI Partner para melhorar a mobilidade e o tempo de viagem, com a marca a integrar a primeira tecnologia em 90% da sua gama a longo prazo para uma condução autónoma avançada.
Na calha está ainda o desenvolvimento dos modelos X-Terra para o mercado da América do Norte, com o Skyline apontado ao Japão e o Juke EV à Europa.
A Nissan também quer melhorar a tecnologia híbrida e-Power e desenvolver novos sistemas para veículos com maiores capacidades.
