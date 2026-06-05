Chama-se Nuvolari o novíssimo roadster que sucede ao Audi RS8 com nada mais, nada menos do que uns explosivos 1.001 cv a partir dum V8 biturbo hibridizado.

Inspirado na F1: Audi Nuvolari sucede ao R8 com 1.000 cv híbridos

Evoluído do Concept C revelado em Setembro, não só homenageia Tazio Nuvolari, um dos mais importantes pilotos de corrida pré-Segunda Guerra Mundial, como também é o primeiro modelo de produção a exibir a nova filosofia estilística da construtora.

Ainda sem preço definido, o super desportivo está limitado a 499 exemplares, com as primeiras entregas a acontecerem no primeiro semestre do próximo ano.

Na senda do Temerario

Não é a primeira vez que a Audi dedica um desportivo a uma lenda como Tazio Nuvolari, mas, ao contrário do protótipo revelado em 2003 com o seu nome, desta vez será um modelo de produção que dará continuidade ao legado do Lamborghini Temerario.

Na base motriz do roadster está o mesmo conjunto híbrido plug-in que alimenta o super desportivo italiano mas com a potência máxima e a capacidade da bateria a assumirem diferenças nítidas.

A compô-lo está um V8 biturbo de 4.0 litros com 799 cv e 730 Nm, associado a três propulsores eléctricos de 110 kW (150 cv) cada um, e a uma bateria de 7,3 kWh, para uns combinados 1.001. cv de potência.

A marca dos quatro anéis anuncia-o como o mais potente e veloz na sua história, confirmado pelos 2,6 segundos que demora a cumprir a "corrida" dos zero aos 100 km/hora para uma velocidade de ponta superior a 350 km/hora.

Controlo quattro proactivo

A acompanhá-lo está um novo sistema quattro preditivo que analisa continuamente o ângulo da direcção, o nível de aderência, a aceleração e a derrapagem das rodas, para controlar proactivamente a condução, a travagem e a aerodinâmica.

O Nuvolari deverá oferecer máxima tracção e estabilidade, mesmo em condições extremas, sendo decisiva a aerodinâmica activa composta pela asa traseira ajustável com um sistema de redução de atrito (DRS), semelhante ao utilizado na Fórmula 1.

Dependendo das condições de condução, a carga da força descendente poderá ultrapassar os 400 quilos na configuração mais agressiva.

Quanto aos vários modos de condução, o E-Hybrid permite a condução eléctrica na cidade em trajectos muito curtos, enquanto o Balanced procura um equilíbrio entre conforto, eficiência e desempenho.

O modo Dynamic proporciona uma resposta mais directa, com o Dynamic+ a dar prioridade ao desempenho, somando-se ainda o Track com configurações específicas para circuito, incluindo diferentes níveis de controlo de tracção.

Leveza acima de tudo

A leveza do bólide tem igualmente um papel determinante para tirar o maior partido das suas valências: no Nuvolari é combinado pela primeira vez uma arquitectura Space Frame num chassis em alumínio.

Já os painéis da carroçaria são quase todos produzidos em fibra de carbono com plástico reforçado (CFRP), um processo dispendioso que resulta em componentes mais fortes e leves, que também facilitam a criação de formas complexas.

O sistema de travagem, do tipo brake-by-wire, significa que a ligação entre o travão e as rodas é controlada por via electrónica, para evitar mudanças bruscas na sensação do pedal.

Os travões Ceramic Pro compreendem pinças fixas de dez pistões em discos de 420 x 40 mm no eixo dianteiro, com o traseiro a dispor de pinças de quatro pistões para discos de 410 x 32 mm.

Os discos de travão possuem uma estrutura em fibra de carbono mais resistente à fadiga, e um sistema de refrigeração interno que, segundo a Audi, melhora a dissipação de calor até 21% face aos discos carbono-cerâmicos convencionais.

O Audi Nuvolari assume toda a sua exclusividade nos 499 exemplares que estão previstos, com as primeiras entregas a estarem agendadas para o primeiro semestre do próximo ano; o preço é ainda desconhecido mas não será "democrático"…

Texto: P.R.S.

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