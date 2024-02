Estão já abertas as reservas para o Renault Rafale, revelado em Junho no Paris Air Show, com as primeiras entregas previstas para este Verão.

Inspirado na aeronáutica: Renault Rafale já pode ser reservado

Proposto em dois níveis de equipamento, o novo SUV coupé da marca do losango apresenta-se com uma mecânica única 100% híbrida de 200 cv.

E, até ao final deste ano, será apresentada uma variante E-Tech de alto desempenho, com 300 cv passados às quatro rodas.

Espaçoso e tecnológico

Construído sobre a plataforma CMF-CD, o novo Rafale da Renault segue as premissas aerodinâmicas do avião Caudron C460 Rafale em que se inspirou.

As suas linhas não escondem os 4,71 metros que tem de comprimento, a que se somam 1,87 de largura e 1,61 de altura.

Os 2,74 metros de distância entre eixos confirmam o espaço generoso a bordo, principalmente para quem viaja nos bancos traseiros.

E, a "iluminar" o habitáculo está o tejadilho panorâmico opacificante Solarbay, apoiado na tecnologia de cristal líquido disperso em polímero (PDLC).

A compor o infoentretenimento está o sistema OpenR Link, com capacidades Google incorporadas e mais de 50 aplicações disponíveis.



Só 100% híbrido

O sistema motriz E-Tech Full Hybrid é em tudo semelhante ao que equipa o Austral e o Espace.





Nele está combinado o bloco turboalimentado de 1.2 litros de 130 cv e 205 Nm com o propulsor eléctrico de 50 kW (68 cv) e 205 Nm.



Um segundo motor eléctrico, com 25 kW (34 cv) e 50 Nm, é responsável pelo sistema start & go, e pela gestão das passagens da caixa automática multimodo.

A suportar a propulsão está uma bateria de 2 kWh com arquitectura de 400 volt, que permite conduzir até 80% em modo eléctrico na cidade.

O consumo médio de gasolina, em redor dos 4,7 litros/100 km, pode chegar a menos 40% face ao consumido por um motor de combustão interna equivalente.



A complementar a qualidade de condução está o sistema 4Control Advanced de quatro rodas direccionais, que é de série no nível de equipamento mais elevado.

Antes de 2024 terminar, a gama Rafale será complementada com um E-Tech 4x4 de 300 cv.

Esta versão mais vitaminada será dotada com um motor eléctrico suplementar para as rodas traseiras, e uma afinação específica do chassis.

O Renault Rafale E-Tech Full Hybrid é proposto a partir de 45 mil euros no nível Techno, subindo aos 50 mil euros com o equipamento Esprit Alpine.

