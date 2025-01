Insólito: pontapé no 'rugby' provoca incidente rodoviário

Das belas histórias de camaradagem em que o rugby é pródigo, há uma que está a divertir os adeptos desta modalidade em terras francesas desde domingo.

Um jogador do Rugby Club Plages d’Orb causou um insólito incidente rodoviário ao marcar uma penalidade contra os postes para punir uma falta do US Millas… que ultrapassou os limites do estádio!

Ora imagine-se a desagradável surpresa do extremo Aurélien Fardau quando lhe disseram que o seu Citroën C3 tinha o vidro traseiro estraçalhado.

Não, não foi provocado por um acto de vandalismo mas antes por um objecto devidamente identificado: a bola chutada não acertou no meio dos postes, preferindo antes encaixar-se dentro do carro.

Após o final do encontro, o atleta do US Millas e o autor involuntário do acidente juntaram para preencher uma declaração amigável para as seguradoras; difícil foi fazer o desenho do "sinistro"!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?