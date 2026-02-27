Insólito: futura Dacia Spacer aparece em anúncio de novo limite de velocidade

A 9 de Fevereiro, todas as estradas nacionais que atravessam o departamento do Eure no norte de França passaram a ter como limite máximo de velocidade os 90 km/hora.

A decisão teve ampla divulgação nos meios de comunicação social e nas redes sociais, com a ameaça de todos os infractores poderem receber em casa uma multa mal vinda depois de serem "radiografados" nas vias da região.

Ora nas várias fotografias apresentadas na conferência de imprensa, antes da entrada em vigor do novo regulamento rodoviário, foi fotografado um protótipo a passar ao lado do novo sinal de limite de velocidade.

Trata-se nada mais, nada menos do que a nova carrinha que a Dacia codificou como C-Neo, mas que a imprensa especializada gaulesa já a identifica como Spacer, com estreia previsível antes deste ano terminar.

Terá sido uma coincidência o protótipo ter passado no exacto momento em que o fotógrafo ao serviço da entidade governamental estava a retratar um dos painéis.

A camuflagem não esconde as formas desta carrinha sobre elevada que poderá ir aos 4,60 metros de comprimento, devendo integrar vários elementos estilísticos presentes no Bigster, assim como nos renovados Sandero e Jogger.

Do SUV herdará também diversos componentes técnicos no que à plataforma e aos motores dizem respeito, esperando-se soluções motrizes puramente a gasolina ou eletrificadas, sem esquecer a opção bifuel.

Surpreendidos com a divulgação involuntária, os responsáveis do departamento francês já pediram desculpa à Dacia nas redes sociais: "No Eure estamos sempre um passo à frente…".

