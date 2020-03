Insólito. Bugatti Veyron de 2 milhões de euros em risco de ser destruído

O Chiron pode ser o "menino bonito" da Bugatti mas o seu antecessor, o Veyron, continua a ser um automóvel muito especial. Marcou o início de uma nova era da marca francesa e tornou-se no primeiro automóvel de produção a ultrapassar a barreira dos 400 km/h.

Escusado será dizer que tudo isso fez com que este modelo envelhecesse muito bem e que fosse continuando a valorizar ao longo dos anos. E se isso é verdade para as versões convencionais do Veyron, faz ainda mais sentido quando falamos de uma edição especial como a "Sang Noir", dos quais só foram produzidos 12 exemplares.

O Veyron que lhe trazemos aqui hoje é uma destas versões exclusivas, avaliada em cerca de 2 milhões de euros, mas está em risco de ser destruído. Sim, isso mesmo!

Importado para a Zâmbia no dia 24 de Fevereiro, este Veyron acabou por ser apreendido, já que a Comissão de Combate às Drogas daquele país africano acredita que este hiperdesportivo poderá ter sido comprado com fundos que resultam de um esquema de lavagem de dinheiro.

Resta agora saber qual será o desfecho desta história, com a certeza de que se a Comissão de Combate às Drogas da Zâmbia não encontrar provas de que este Veyron foi comprado de forma legítima, este hiperdesportivo francês de 2 milhões de euros pode acabar mesmo destruído.

