Initium Concept: novo SUV da Hyundai para 2025… a hidrogénio!

As soluções motrizes com pilha de combustível alimentada a hidrogénio são cada vez mais uma realidade, embora ainda sob a forma de protótipo.

O Initium Concept é o exemplo mais recente: revelado na última semana no Hyundai Motorstudio Goyang, o modelo de produção deverá ver a luz do dia no primeiro semestre do próximo ano.

O SUV integra perfeitamente a funcionalidade da vida urbana com a capacidade off-road, como exemplificam as suas linhas ousadas, apoiadas em jantes de liga leve com 21 polegadas.

Na sua génese está a nova linguagem estilística Art of Steel, com linhas geométricas em tudo semelhantes ao SUV Santa Fé, em oposição às curvas do Nexo, no terreno desde 2018 com aquela tecnologia.

As ópticas incluem ainda um "+" numa homenagem ao logótipo da HTWO, a subsidiária da Hyundai para o hidrogénio.

Se as dimensões não foram avançadas, sempre é adiantado que o familiar terá um habitáculo espaçoso e tecnológico, alinhado com uma bagageira generosa mas sem dar quaisquer imagens que o confirmem.

Interessante nesta estreia é que em nenhum momento a construtora se refere ao Nexo no comunicado de imprensa, o que sugere que o SUV a hidrogénio poderá mudar de nome, tais são as diferenças de estilo.

Rota para abastecer

Mais focada no estilo do que na divulgação da ficha técnica, mesmo assim a Hyundai explica que o Initium terá um motor eléctrico de 150 kW (204 cv) para uma autonomia em redor dos 650 quilómetros.

Sendo os postos de abastecimento de hidrogénio praticamente uma miragem nas estradas europeias, o protótipo equipa um configurador específico para traçar a rota ideal.

O condutor pode verificar a localização, acessibilidade e estado de funcionamento duma estação de serviço devidamente identificada, bem como o número de veículos em espera para abastecer.

E, como nos "eléctricos" mais evoluídos da Hyundai, dispõe da funcionalidade Vehicle-to-Load (V2L) para alimentar aparelhos electrónicos externos.

O Initium será apresentado nos salões automóveis de Los Angeles e de Guangzhou neste mês, com o modelo de produção a ser lançado antes do Verão.

