"O início duma nova era", clama a Jaguar a distinguir aquele que é o seu primeiro modelo 100% eléctrico de sempre… e também o mais potente, como comprovam os seus 1.030 cv!

Início duma nova era: Jaguar Type 01 com 1.030 cv e 720 km eléctricos

A insígnia britânica levantou por fim o véu que cobria o Type 01 esta terça-feira em Nova Iorque, quase dois anos após a apresentação do "polémico" Type 00 EV Concept.

O GT eléctrico assume as mesmas linhas modernistas já presentes no protótipo, mantendo-se a ausência do vidro traseiro mas com o acesso aos bancos posteriores a ser facilitado pelo acrescento de duas portas.

Onde estacioná-lo?

Uma certeza é que não será nada fácil estacionar uma proposta que exibe 5,24 metros de comprimento por 2,17 de largura com os retrovisores laterais "abertos", para uns reduzidos 1,40 metros de altura.

A essas proporções exuberantes somam-se uma projeção dianteira curta sob um capô a perder de vista, em contraste com uma traseira alongada, e uma linha de tejadilho baixa.

Apesar do seu porte gigantesco, como confirmam as jantes de 23 polegadas, a Jaguar assume que é o modelo mais aerodinâmico da história da marca graças a um coeficiente aerodinâmico de Cx 0,23.

"Espinha" dorsal a bordo

A grandeza por fora encontra eco a bordo face aos 3,2 metros que separam os dois eixos. Como no protótipo, o habitáculo comporta uma "espinha" dorsal que divide os quatro lugares individualizados.

O posto de condução comporta um painel OLED de 24 polegadas, e um pequeno ecrã de sete para controlar a climatização e o sistema multimédia, replicado nos bancos traseiros por outro visor com a mesma diagonal.

A ergonomia não faz parte deste "eléctrico" já que não se vislumbra qualquer comando físico a bordo. E, eliminado que foi o vidro traseiro, o contacto com o exterior faz-se através do retrovisor digital Clearsight.

A capacidade do porta-bagagem varia entre 450 e 1.000 litros mas o mais invulgar é a ausência dum compartimento de carga sob o seu enorme capô.

Acelerações de super desportivo

Construído sobre a novíssima plataforma JEA com arquitectura de 850 volts, o Jaguar Type 01 assume três propulsores eléctricos (um à frente e dois atrás), para uns combinados 758 kW (1.030 cv) e 1.365 Nm.

Combinada com a vectorização "inteligente" do binário, essa configuração permite doseá-la separadamente a cada uma das rodas traseiras direccionais para melhor atacar as curvas.

A reforçar essa postura está a suspensão adaptativa que adapta a altura ao solo, segundo o modo de condução e a velocidade definida, para melhorar a eficiência energética.

Mesmo com o GT a pesar 2.700 quilos, são números mais do que suficientes para lançá-lo em 3,2 segundos dos zero aos 100 km/hora, bastando quatro segundos para "recuperar" dos 100 aos 180 km/hora.

Até 515 km em auto-estrada

A bateria NMC de 118 kWh úteis proporciona até 720 quilómetros de autonomia combinada, reduzidos até 515 quilómetros a velocidades de cruzeiro próprias de auto-estrada.

Recarregável a uns máximos 350 kW DC, bastam-lhe 13 minutos de "espera" para recuperar até 321 quilómetros suplementares, ou 22 minutos para recarregá-la de dez a 80% da sua capacidade.

Detalhe útil é o facto dela poder ser dividida electricamente em duas partes quando só se dispõe de carregadores de 400 volts até 250 kW DC, eliminando a necessidade dum transformador adicional.

O Jaguar Type 01 abre as encomendas nacionais no início de 2027 a partir de 165.000 euros, mesmo se este valor careça ainda de confirmação, com as primeiras entregas a acontecerem no segundo semestre.

Texto: P.R.S.

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