Ineos revela 'pick-up' Quartermaster e anuncia Grenadier a hidrogénio

Pouco mais de um ano passado sobre o lançamento do Grenadier, a Ineos avança com o Quartermaster no Festival de Velocidade de Goodwood.

A nova pickup reforça os atributos "todo o terreno" tradicionais mas, como o segredo é a alma do negócio, só há um vislumbre do portão traseiro.

Será preciso esperar até 13 de Julho para perceber as formas do modelo com cabine dupla, assim como todo o seu potencial "fora de estrada".

Como já acontecia com o Land Rover Defender de caixa aberta, de que nitidamente descende, será mais um carro de trabalho do que de lazer.

Em termos de motorização, deverá equipar o mesmo diesel biturbo da BMW com 3.0 litros e seis cilindros, para debitar 249 cv e 550 Nm.

A complementar a gama deverá estar igualmente um bloco turbo a gasolina com a mesma cilindrada mas com 286 cv e 450 Nm.

A passar potência e binário às quatro está a conhecida caixa automática ZF de oito relações.

Não será apenas o Grenadier Quartermaster que será revelado no evento britânico, já que a Ineos também tem para mostrar um protótipo a hidrogénio.

Será a primeira aparição pública da station wagon alimentada a célula de combustível.

E, nas subidas que fará à rampa de Goodwood, exibirá o potencial desta tecnologia para um futuro off-roader 4X4 com autonomia alargada.

