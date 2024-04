Ineos Grenadier ganha tratamento de luxo para o 'off-road'

Seria uma surpresa se o Ineos Grenadier não abrisse o apetite às preparadoras para reconfigurar este "todo o terreno" inspirado no Land Rover Defender construído entre 1990 e 2016.

A tentadora oportunidade foi tomada pela Chelsea Truck Company ao dar retoques subtis por fora a variante Trialmaster, e personalizar o interior com mais requinte do que o modelo original.

Não é o primeiro modelo da marca reformulado por esta especialista em Land Rovers mas é inegável o impacto visual, com a sua combatividade fora do alcatrão realçada por cavas ligeiramente alteradas.

Tal foi necessário para albergar novas jantes forjadas de 20 polegadas para serem "calçadas" por pneus de 35 polegadas.

A roda sobresselente ganha uma nova capa em preto enquanto no interior saltam à vista os bancos Recaro em pele com padrão perfurado, e com o logótipo da preparadora bordado nos encostos de cabeça.

A parte mecânica não foi mexida, o que significa um motor diesel biturbo de 3.0 litros e seis cilindros, e um bloco turbo a gasolina com a mesma cilindrada desenvolvidos pela BMW.

O primeiro debita uma potência de 249 cv e um binário de 550 Nm, enquanto o segundo oferece 286 cv e 450 Nm.

Qualquer que seja a versão escolhida, associado ao sistema motriz está sempre uma caixa automática ZF de oito velocidades.

O Ineos Grenadier Trialmaster recriado pela Chelsea Truck Company, na sua variante a gasóleo, é proposto no Reino Unido ligeiramente acima dos 86 mil euros.

