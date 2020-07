Ineos Grenadier desviado de Estarreja vai ser feito em fábrica francesa

A gigante química britânica Ineos prepara-se para comprar uma unidade da alemã Daimler em França, na cidade de Hambach. Este investimento deverá concretizar-se depois de, este fim de semana, a Ineos ter suspendido os planos de montar uma fábrica em Estarreja, num investimento de 300 milhões de euros, escreve o "Negócios".

A fábrica em Hambach deverá tornar-se a base de produção do modelo Grenadier, deacordo com o site Autocar, que avançou a notícia, mais tarde confirmada pelo Financial Times.

Ineos Grenadier tem ligação a Portugal e quer recuperar a mística do Defender

De acordo com o que foi transmitido pelo grupo britânico, a suspensão dos planos para Estarreja deve-se a uma reavaliação das opções, face à crise provocada pela pandemia da covid-19". Já a Câmara Municipal reforçou que a decisão "nada teve a ver com uma mudança da visão de Estarreja como local de produção", sendo a principal razão a perspetiva de redução de vendas no setor automóvel.

O CEO da Ineos Automotive, Dirk Heilman, já havia avançado que pretendia passar a produzir o Grenadier numa unidade industrial já em funcionamento, de forma a anular os riscos inerentes à construção e arranque de uma nova unidade fabril.

A Ineos é controlada pelo homem mais rico do Reino Unido, Jim Ratcliffe.



Autor: "Negócios"