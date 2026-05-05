Nada como combinar a paixão pelos insectos com uma conta bancária generosa para conseguir um exclusivo Fly Bug concebido a partir do W16 Mistral segundo o programa Sur Mesure da Bugatti.

Inédito Bugatti W16 Mistral Fly Bug assume a ''beleza'' duma libélula

A inspirar a personalização do deslumbrante W16 Mistral está a beleza própria da libélula, com a insígnia francesa a assumir que a sua agilidade assenta que nem uma luva à elegância própria daquele hiper desportivo.

A diferença começa logo por fora com uma inédita pintura Dragonfly Blue, a oscilar entre o azul e o turquesa segundo a incidência da luz e do ângulo de visão, para evocar o brilho sempre mutável das asas duma libélula.

Em particular destaque está o seu padrão elíptico a aumentar de densidade ao longo do W16 Mistral, para depois transformar a traseira numa massa negra.

A mesma tonalidade é aplicada nas jantes de 20 polegadas à frente e de 21 atrás, combinando o mais fielmente possível com a cor da carroçaria, apesar dos diferentes materiais e sistemas de pintura envolvidos.

Luxo transbordante

O habitáculo segue a mesma filosofia com a concepção dum material exclusivo em múltiplas camadas que alia a pele tingida em Dragonfly Blue com a Alcantara para criar uma impressão tridimensional segundo o mesmo padrão elíptico exterior.

Inédita foi a integração do Macaron no padrão elíptico, que a Bugatti explica como uma das tarefas técnicas mais exigentes do projecto.

O icónico emblema oval presente na grelha em forma de ferradura foi incorporado no grafismo elíptico das lateral do hiper desportivo a pedido do cliente.

Para conseguir esse resultado, foi necessário um trabalho minucioso para encontrar a escala e a posição ideais para que cada detalhe, incluindo o delicado anel de pontos e a inscrição precisa, pudesse ser reproduzido o mais fielmente possível.

A decoração a bordo é concluída com o famoso "Elefante Bailarino" no selector de marchas, em referência ao legado de Rembrandt Bugatti cujas esculturas de animais formam uma parte duradoura da herança da marca.

Afinal, este W16 Mistral Fly Bug é apenas o quarto exemplar inspirado na vida selvagem numa colecção única criada por um entusiasta da Bugatti que já tem na garagem o Veyron Grand Sport Vitesse "Hellbug", o Chiron "Hellbee" e o Divo "Lady Bug".

Texto: P.R.S

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