A Comissão Europeia decidiu esta terça-feira impor quotas de importação a veículos hibridizados a partir de 1 de Dezembro, como forma de proteger a indústria automóvel da União Europeia (UE).

As quotas serão atribuídas a países específicos com interesse substancial no fornecimento de veículos de passageiros híbridos ("quotas específicas por país") e a todas as outras origens ("quota residual").

Segundo o comunicado do executivo comunitário, divulgado pela agência Lusa, a decisão abrange todos os veículos micro híbridos, 100% híbridos e híbridos plug-in.

Recorde-se que o contínuo aumento da importação de veículos electrificados pela UE desde 2023 conheceu "um acentuado aumento recente".

O executivo comunitário decidiu, por isso, aplicar o mecanismo de salvaguarda negociado com a China a todas as importações de automóveis hibridizados.

A investigação revelou que os construtores de veículos de passageiros híbridos sediados na UE estão a perder quota de mercado.

Essa questão coloca em risco a viabilidade a longo prazo da sua actividade no segmento dos híbridos, mesmo se esse mercado está a crescer no espaço comunitário europeu.

Concluiu-se que a ameaça de prejuízo grave para a indústria da UE é iminente, exigindo a adopção de medidas de salvaguarda para proteger os fabricantes locais.

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