Imparável: gasolina subiu em Julho pelo oitavo mês seguido

Não é nenhuma surpresa para quem tem de abastecer o automóvel. O preço médio da gasolina simples 95 aumentou 2,7% em Julho face ao mês anterior.

É o oitavo mês consecutivo em que essa subida sucede, de acordo com o boletim mensal do mercado dos combustíveis e GPL da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Já o preço do gasóleo simples registou a terceira subida seguida, de 2,1%, ainda segundo o mesmo documento.

Em Julho, o preço médio de venda ao público da gasolina simples 95 aumentou para 1,713 euros por litro, face aos 1,668 euros de Junho.

Os impostos mantêm-se como a componente "de maior expressão", com um peso de aproximadamente 57,7% do total da factura da gasolina, e de 52,7% do gasóleo.

Paralelamente, "a cotação internacional e o respectivo frete passaram a representar 27,5%, reflectindo o aumento das cotações internacionais dos destilados ligeiros".

Bragança é o distrito onde ambos os combustíveis foram mais caros em Julho, com a gasolina simples 95 a cotar-se, em média, nos 1,736 euros/litro e o gasóleo simples nos 1,53 euros/litro.

Já Braga é o distrito onde eles foram mais baratos, com uma média de 1,702 euros/litro para a gasolina simples 95, e 1,495 euros/litro para o gasóleo simples.

Açores e Madeira são onde os dois derivados do petróleo são menos dispendiosos, embora a ERSE relembre que em ambas as regiões autónomas "vigora um regime de preços máximos de venda ao público".

No boletim mensal daquela entidade é ainda assinalado que "os hipermercados mantêm as ofertas mais competitivas nos combustíveis rodoviários, seguidos pelos operadores do segmento low cost".

