Imparável: CUPRA abre City Garage em Milão

A CUPRA está imparável: após abrir uma City Garage em Munique, na Alemanha, a marca expandiu o novo conceito a Itália, com a abertura da CUPRA Garage Milano.

É a quarta representação exclusiva da insígnia em todo o mundo, depois da Cidade do México, Hamburgo e Munique. Os planos da CUPRA incluem novas localizações em Madrid, Roterdão, Lisboa, Berlim e Sydney.

"Estamos a trazer um pouco de Barcelona para o coração do mundo da moda durante a Semana do Design de Milão", sublinhou Wayne Griffiths, presidente da marca.

"Itália é o quarto mercado da CUPRA a nível global e a marca está a ter um forte desempenho no país, passando de 200 carros vendidos de Janeiro a Agosto de 2020, para 4.000 unidades vendidas no mesmo período deste ano", muito à custa do Formentor.

Localizado no Corso Como 1, o espaço de 350 metros quadrados está dividido em dois pisos: o nível da rua é dedicado a produtos, gastronomia e estilo de vida.



A cave é um espaço modular e multidisciplinar para eventos de estilo de vida e negócios. O espaço foi projetado para oferecer aos clientes uma experiência única e imersiva da marca.

Cada City Garage tem o seu próprio estilo distintivo, respeitando a história do espaço e inspirado na cidade onde está localizada, com elementos de design local e obras de designers locais.

A CUPRA Garage Milano apresenta elementos de design sofisticados, como uma parede de bloco de cobre. Apresenta ainda uma obra de arte única no telhado, representando a ligação à electrificação da indústria automóvel.

Dispõe ainda de uma lâmpada Chispa by Marset no piso térreo, bem como decorações de parede distintas e mobiliário de design na cave.

