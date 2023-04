Imagem “pirata” de Tesla Model 3 renovado já é viral nas redes sociais

Carece ainda de confirmação mas tudo indica que o carro na fotografia será o próximo Tesla Model 3 após uma profunda renovação estética e tecnológica.

No retrato, que já se tornou viral nas redes sociais, os retoques feitos à frente, a começar pelos faróis LED, dão-lhe um visual mais fresco mas sem distorcer o espírito do modelo original lançado em 2017.

Nesta aproximação estética aos Model S e Model X, percebe-se um novo pára-choques mais rectilíneo, enquanto os guarda-lamas à frente e o capô também foram redesenhados.

Os internautas já colocaram em dúvida a veracidade das correcções introduzidas no Project Highland, como é conhecida esta renovação na empresa de Elon Musk.

Todavia, as alterações estão em linha com outras fotografias "piratas" de protótipos camuflados que caíram na internet, embora as mudanças sejam maiores do que se poderiam esperar.

Da parte traseira do Model 3, assim como do habitáculo, não há qualquer vislumbre das modificações introduzidas mas também ser substanciais.

Haverá também actualizações tecnológicas mas algo que será uma certeza é que este "eléctrico" terá uma produção mais barata com a redução do número de painéis e componentes da carroçaria.

O renovado Tesla Model 3 deverá entrar em produção ainda este ano mas nada se sabe se chegará ao mercado antes de 31 de Dezembro.

