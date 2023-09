ID.X Performance: a face mais diabólica do Volkswagen ID.7

Chama-se ID.X Performance e, com os seus 559 cv eléctricos, é o protótipo mais radical recriado a partir do novo Volkswagen ID.7.

Exercício de estilo e potência foi a estrela maior da insígnia alemã com os seus clientes no evento ID. Treffen em Locarno, Suíça, na última semana.

A berlina dá uma ideia do caminho desportivo que a Volkswagen irá pisar num futuro próximo, embora não esteja prevista a sua produção.

Estética vitaminada

São inegáveis as semelhanças entre o ID.X Performance e o ID.7 da Volkswagen, embora distinguidas pelo uso intenso de apêndices aerodinâmicos.

O exterior ganhou um tom mais agressivo do que nunca, à conta do novo pára-choques, decorado à frente por um divisor nada discreto em fibra de carbono.

Atrás é o difusor e a asa destacada a darem um visual feroz, com as cavas das rodas a serem alargadas para acolherem jantes em liga leve de 20 polegadas.

Os farolins e a barra luminosa que os une foram escurecidos para enfatizarem o visual desportivo, também patente nas saias laterais.

O habitáculo não sofreu transformações tão drásticas mas, mesmo assim, podem contar-se com bancos bacquet em fibra de carbono.



Detalhes em vermelho nos bancos, tabliê e volante realçam as características mais ferozes da berlina.

Novo é o ecrã táctil de infoentretenimento de 17 polegadas, conjugado com um de 6,7 polegadas logo abaixo para gerir toda a dinâmica mecânica e motriz.

Explosão de potência

O ID.X Performance evolui do ID.7 ao ganhar a tracção integral dada por um motor eléctrico assíncrono no eixo dianteiro ao propulsor síncrono na traseira.

A Volkswagen explica que este sistema propulsor de 411 kW (559 cv) permite sobrecargas de potência de curta duração através de uma função boost.



O binário é controlado por um gestor dinâmico do desportivo, que também gere o bloqueio do diferencial electrónico no eixo traseiro.

Não há qualquer indicação sobre a capacidade e a autonomia da bateria mas sempre foi adiantado que é recarregável a 200 kW.

A evolução mecânica não se cingiu apenas ao sistema motriz: a suspensão rebaixada com molas mais rígidas reduziu em 60 mm a distância ao solo.

Não há qualquer menção sobre a passagem do protótipo para a produção, mas não seria uma surpresa se o ID.7 ganhasse uma versão super vitaminada.

