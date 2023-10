ID.7 Tourer já se mostra: as primeiras imagens da carrinha eléctrica da Volkswagen

São as primeiras imagens oficiais do novo Volkswagen ID.7 Tourer que irá chegar ao mercado europeu no próximo ano.

Ainda coberto com uma película de camuflagem a disfarçar os pormenores, a carrinha eléctrica distingue-se logo pelos Cx 0,24 de coeficiente aerodinâmica, mais um centésimo em relação ao ID.7 convencional.

A plataforma MEB do grupo alemão serve de base à ID.7 Tourer e, mesmo não sendo avançadas medidas, não deverá divergir muito dos 4,96 metros de comprimento que tem a berlina.

Sabida é a capacidade da bagageira: 545 litros que aumentam para os 1.714 litros com os bancos traseiros rebatidos.

A motorização não deverá deferir do ID.7, o que significa um motor eléctrico de 210 kW (286 cv) e 550 Nm, sendo dada à escolha baterias de 82 e 91 kWh, com autonomias até 620 e 700 quilómetros, respectivamente.

À semelhança da berlina, o ID.7 Tourer será produzido na fábrica do grupo Volkswagen em Emden, no norte da Alemanha.

