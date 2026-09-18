ID. Buzz World Tour: ''pão de forma'' eléctrica já está no Guinness World Records

Uma viagem à volta do mundo é sempre um acontecimento, muito mais quando serve de exemplo às qualidades dum "eléctrico" em aventuras de longo curso.

Pois a ID. Buzz da Volkswagen acaba de bater um novo recorde mundial: uma viagem ininterrupta de 445 dias, com passagem por 92 países num percurso de 99.767 quilómetros sob a égide da ID. Buzz World Tour.

Com partida e regresso a Hannover, para coincidir com a IAA Transportation que decorre na cidade alemã, Rainer Zietlow obteve o certificado do Guinness World Records pelo maior número de países visitados por um veículo 100% eléctrico.

A façanha começou a 1 de Julho de 2025, no centro de clientes da Volkswagen Veículos Comerciais em Hannover onde a ID. Buzz é fabricada, com o término a acontecer a 14 de Setembro deste ano.

Nos 92 países distribuídos por seis continentes, Zietlow passou por cidades, desertos e cadeias montanhosas, incluindo 16 travessias marítimas, tendo feito mais de 300 carregamentos nas mais variadas condições climatéricas.

O facto que mais o impressionou foi "nunca ter tido qualquer problema técnico; para mim, esse foi o ponto decisivo!", para depois ser confirmada pela TÜV Nord.

A certificadora alemã fez a inspecção técnica antes da jornada mundial, e assegurou em 95% o estado de saúde da bateria após a sua conclusão.

Se na larga maioria dos países visitados em África a infra-estrutura de carregamento eléctrico era quase inexistente, o mesmo não se verificou em nações mais avançadas nesse campo, como é o caso da China, Brasil ou Chile.

"Para a mobilidade eléctrica, esta volta ao mundo é, acima de tudo, um sinal: o planeta está cada vez mais preparado para a electromobilidade, e a distância face aos veículos com motor de combustão está a diminuir", concluiu Zietlow.

A proeza foi feita com uma Volkswagen ID. Buzz Pro de série com chassis longo (LWB), com os seus 210 kW (286 cv) e 560 Nm.

A alimentar o propulsor está uma bateria de 86 kWh líquidos, recarregável até 200 kW DC, para uma autonomia combinada máxima até 498 quilómetros.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?