Icona ou Leggenda? Maserati MC20 celebra 20 anos do MC12 com séries especiais

Há dois novos Maserati MC20 para celebrar os 20 anos do último desportivo de competição da marca a vencer o Mundial de Resistência.

Baptizados como Icona e Leggenda, apenas 20 exemplares de cada série chegarão ao mercado por um preço que se acredita milionário.

A pintar o MC20 Icona estão os tons Bianco Audace Matte e Blu Stradale preparados pelo programa de personalização Fuoriserie do construtor sob inspiração do MC12 Stradale.

As laterais são decoradas com o logótipo branco da insígnia e a bandeira italiana, com as jantes de 20 polegadas em liga leve a serem cromadas, a esconderem as pinças de travão em azul.

O MC20 Leggenda, por seu lado, exibe as cores Nero Essenza e Digital Mint Matte do MC12 GT1 com que a Vitaphone Racing conseguiu três vitórias nas 24 Horas de Spa.

As jantes de 20 polegadas estão em Nero Lucido com calotas Nero Opaco e Trident Digital Mint, com as pinças de travão em preto e o logótipo da marca exposto na grelha, portas e pilar C.

Interiores exclusivos

O pacote Fuoriserie para as duas séries especiais é completado com interiores próprios da competição automóvel onde abunda a fibra de carbono.

Além dos bancos monocoque reguláveis em quatro níveis, a secção central do Icona está em Nero e Blu sobre um fundo prateado, enquanto no Leggenda distingue-se o Nero em prata.

Sobre a capa do V6 biturbo Nettuno de 3.0 litros, com 630 cv e 730 Nm, estão placas comemorativas a assegurar a exclusividade com a frase "Uma de 20".

Diferencial autoblocante electrónico, suspensão adaptativa, com a dianteira a poder elevar-se até aos 5 cm para passar sobre lombas, e detecção de ponto cego são algumas das tecnologias presentes de série.

O Maserati MC12 agora homenageado consiste num super desportivo de pista desenhado em 2004 por Giorgetto Giugiaro, tendo o Ferrari Enzo como inspiração em termos de chassis e de motor.

Os 630 cv e 652 Nm debitados pelo V12 de 6.0 litros são passados às rodas traseiras através duma caixa automática de seis relações com modo sequencial.

Sendo o modelo de produção mais potente de sempre da construtora, bastam-lhe 3,8 segundos para chegar aos 100 km/hora para uma velocidade de ponta de 330 km/hora.

