Revelados que estão os preços para as três versões do Alfa Romeo Junior Elettrica, é agora a vez de serem avançados os valores para as variantes micro híbridas.

Ibrida junta-se ao Alfa Romeo Junior Elettrica e anuncia preços

Proposto como Ibrida e Ibrida Speciale, ambas equipam o mesmo motor turbo de 1.2 litros, alinhado com o propulsor eléctrico de 21 kW (29 cv) montado na caixa automática de dupla embraiagem de seis relações.

Com 136 cv e 230 Nm combinados, é possível conduzir em modo eléctrico até 50% do tempo no tráfego urbano, com o consumo combinado de gasolina a cifrar-se nos cinco litros por cada 100 quilómetros.

Ao dispor estão os modos de condução DNA da insígnia italiana – Dynamic, Natural e Advanced Efficiency –, com o primeiro a dar uma resposta mais desportiva à direcção, acelerador e transmissão.

Com dois níveis de equipamento, ambas as versões podem ser melhoradas com a opção de três pacotes de personalização distintos.

O Techno privilegia a segurança, tecnologia e funcionalidade, e o Premium foca-se no conforto e na exclusividade, enquanto o Sport está apontado à máxima desportividade.

O novo Alfa Romeo Junior Ibrida é proposto a partir de 29.500 euros, estando a versão Ibrida Speciale disponível a partir de 31.500 euros. Mais tarde seguir-se-á o Junior Ibrida Q4 com tracção integral.

